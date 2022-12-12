Юрист объяснила, когда вернут деньги за тур при задержке рейса

В связи с погодными условиями сегодня во многих аэропортах столицы задержали десятки рейсов. Но как быть, если вынужденная остановка влияет на дату начала тура? Например, когда из-за задержки турист прибыл в отель днем позже. Имеет ли он право на возмещение издержек, порталу TourDom рассказала юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

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Эксперт напомнила, что путевка представляет собой комплексный продукт с назначенной на него ценой.

“Если дата начала оказания услуг осталась той же, как в данном случае, то одностороннего изменения существенных условий договора со стороны туроператора нет”, – объяснила Чаликовская.

В таком случае путешественник может отказаться от тура. Но он должен быть готов к тому, что поставщик услуг (турагент или туроператор) при возврате средств удержит комиссию за фактически понесенные расходы.

Когда турист недополучает сутки проживания в гостинице, он имеет право компенсировать их стоимость.

Отказаться от договора об оказании услуг можно в том случае, если вылет перенесли еще раз и на другой день. Но побороться за возврат средств, возможно, придется в суде, предупредила юрист.