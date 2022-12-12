Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос. Его участники главным образом рассказали, чем планируют заняться на традиционных новогодних каникулах. Результаты опроса опубликовала “Газета.Ru”.

В этом году 53,8% опрошенных россиян решили остаться дома. Остальные же соотечественники решились на путешествие – 12,1% в другой город (например, в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Казань), 8% – поедут за границу и 4,8% планируют выбраться на природу. Но были и те, кто вовсе пока не решил, как провести праздники – таких респондентов 20,8%.

Также туристы поделились своими предпочтениями в плане новогодних поездок. Например, 19,8% опрошенных оказалось абсолютно все равно, куда ехать. Главное – сам факт поездки. Почти 10% интересны путешествия в безвизовые страны. От них не отстают любители горнолыжных курортов – таких 8,4%.

Немалую роль в выборе пункта назначения играет то, какая политика в стране относительно ограничений по COVID-19. Почти 7% участников опроса волнует этот вопрос. Для 6% важен экскурсионный отдых.

Специалисты сервиса составили топ из пяти стран, наиболее востребованных у россиян в праздники. В него вошли (от более популярной к менее популярной) Таиланд, ОАЭ, Турция, Египет и Белоруссия.