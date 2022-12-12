Российская стюардесса поделилась с подписчиками своей страницы в популярной социальной сети, какие опасности может навлечь снегопад на экипаж.

По словам бортпроводницы, в снежную погоду возникает плохая видимость. Однако командир воздушного судна готов к этому и сделает все, чтобы полет прошел нормально.

“Аэрофобы, даже не переживайте! У пилотов все под контролем, независимо от времени года, суток и погоды”, — пояснила стюардесса.

Тогда почему же в непогоду случаются массовые задержки рейсов? Это связано не с опасностью вылета, а с очередью самолетов на противообледенительную обработку, объясняет экс-сотрудница одной из авиакомпаний. Еще одна частая причина сбоев в расписании – необходимость уборки взлетно-посадочной полосы и дорожек руления.

Стюардесса напомнила, что в случае задержки вылета из-за погоды пассажир может отказаться от поездки с последующим возмещением убытков. Тем, кто готов ждать рейс более двух часов, должны выдать напитки, более четырех – еду.