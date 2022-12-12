Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
3 часа назад

Стюардесса раскрыла правду о полетах в снегопад и задержках рейсов

Мира Маркина

Российская стюардесса поделилась с подписчиками своей страницы в популярной социальной сети, какие опасности может навлечь снегопад на экипаж.

По словам бортпроводницы, в снежную погоду возникает плохая видимость. Однако командир воздушного судна готов к этому и сделает все, чтобы полет прошел нормально.

“Аэрофобы, даже не переживайте! У пилотов все под контролем, независимо от времени года, суток и погоды”, — пояснила стюардесса.

Тогда почему же в непогоду случаются массовые задержки рейсов? Это связано не с опасностью вылета, а с очередью самолетов на противообледенительную обработку, объясняет экс-сотрудница одной из авиакомпаний. Еще одна частая причина сбоев в расписании – необходимость уборки взлетно-посадочной полосы и дорожек руления.

Пассажирка самолета укусила соседа за бедро и сорвала рейс

Стюардесса напомнила, что в случае задержки вылета из-за погоды пассажир может отказаться от поездки с последующим возмещением убытков. Тем, кто готов ждать рейс более двух часов, должны выдать напитки, более четырех – еду.

Ранее “Рамблер” рассказывал о стюардессе, которая пожаловалась на слишком откровенную униформу.

Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители