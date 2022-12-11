Могут ли снять с рейса, если ручная кладь больше нормы

Если ручная кладь пассажира по весу или размеру больше нормы, его могут не пустить на рейс. Правда ли это? Читайте в материале "Рамблера".
Ручная кладь — это вещи, которые можно безопасно разместить в салоне самолета. Размер и вес ручной клади каждая авиакомпания устанавливает сама. Компания "Аэрофлот" разрешает провезти в салоне стандартный чемодан размера S (55х40х25) до 10 кг, в бизнес-класс — до 15 кг.
У Nordwind и "Победы" вес ручной клади — до 10 кг, но размеры уже отличаются. Бесплатно в самолет можно взять лишь женскую сумку, а за чемодан, даже самый маленький, придется доплатить.
Многие перевозчики разрешают брать в салон помимо ручной клади некоторые вещи. Список этих вещей стоит уточнять на сайте вашей авиакомпании, но чаще всего он выглядит так:
Если ручная кладь не укладывается в норму, на стойке регистрации ее попросят сдать в багаж по условиям тарифа. Если услуга не включена в стоимость билета, пассажиру придется доплатить. Причем заплатить за багаж при покупке билета дешевле, чем сделать это уже в процессе регистрации.
На рейс действительно могут не посадить, но только в случае, если пассажир откажется сдать и оплатить багаж, который превышает ограничения по габаритам.
Однако, если авиакомпания требует доплатить за перевозку багажа около гейта, она обязана обеспечить возможность это сделать. Правда существует риск опоздать на рейс.
Если вам кажется, что отказ в посадке неправомерный, вы можете снять ситуацию на видео и обратиться в суд, чтобы авиакомпания возместила вам стоимость билетов. Подобные успешные кейсы в судебной практике уже есть.