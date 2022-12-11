Могут ли снять с рейса, если ручная кладь больше нормы

Если ручная кладь пассажира по весу или размеру больше нормы, его могут не пустить на рейс. Правда ли это? Читайте в материале "Рамблера".

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Ручная кладь — это вещи, которые можно безопасно разместить в салоне самолета. Размер и вес ручной клади каждая авиакомпания устанавливает сама. Компания "Аэрофлот" разрешает провезти в салоне стандартный чемодан размера S (55х40х25) до 10 кг, в бизнес-класс — до 15 кг.

У Nordwind и "Победы" вес ручной клади — до 10 кг, но размеры уже отличаются. Бесплатно в самолет можно взять лишь женскую сумку, а за чемодан, даже самый маленький, придется доплатить.

Многие перевозчики разрешают брать в салон помимо ручной клади некоторые вещи. Список этих вещей стоит уточнять на сайте вашей авиакомпании, но чаще всего он выглядит так:

дамская сумочка или портфель,

зонт-трость,

ноутбук или планшет,

букет цветов,

верхняя одежда,

детское питание для ребенка во время полета,

костюм в портпледе,

костыли,

товары из дьюти-фри.

Если ручная кладь не укладывается в норму, на стойке регистрации ее попросят сдать в багаж по условиям тарифа. Если услуга не включена в стоимость билета, пассажиру придется доплатить. Причем заплатить за багаж при покупке билета дешевле, чем сделать это уже в процессе регистрации.

На рейс действительно могут не посадить, но только в случае, если пассажир откажется сдать и оплатить багаж, который превышает ограничения по габаритам.

Однако, если авиакомпания требует доплатить за перевозку багажа около гейта, она обязана обеспечить возможность это сделать. Правда существует риск опоздать на рейс.