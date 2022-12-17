Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Крупный туроператор вернет деньги клиентам, которые не вылетели в Египет

Мира Маркина

Туроператор Tez Tour вернет деньги клиентам, которые купили путевку в Египет с вылетом в период с 15 по 19 декабря. Рейсы в эти дни компания отменила, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее пресс-службу.

Туроператор вернет деньги не вылетевшим в Египет
Фото: PxherePxhere

Авиакомпания iFly сообщила Tez Tour, что выполнить рейсы в Египет невозможно, поскольку России запрещено использовать воздушное пространство Саудовской Аравии, Иордании, Турции и Эритреи. Выбрать другой маршрут без разрешения Федерального агентства воздушного транспорта тоже нельзя. Клиентам Tez Tour вернут средства за туры в полном объеме.

В Tez Tour также пояснили, что клиентов, которые находятся на египетских курортах и ждут вылета в Россию, разместили в пятизвездочных отелях с питанием. Их дополнительно уведомят о дате и условиях вылета.

Египет в январе — стоит ли ехать? Погода и особенности отдыха

В пресс-службе уточнили, что авиакомпания ищет варианты, как вывезти россиян, и согласовывает с ФАВТ документы, чтобы продлить полетную программу в Египет. В iFly рассчитывают, что ее возобновят с 20 декабря.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что в московском аэропорту Внуково задержали три рейса в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Иордания, через которую проходит полет, закрыла небо для российских самолетов из-за новых требований к авиастраховке.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,Росавиация,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители