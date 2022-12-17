Туроператор вернет деньги не вылетевшим в Египет

Туроператор Tez Tour вернет деньги клиентам, которые купили путевку в Египет с вылетом в период с 15 по 19 декабря. Рейсы в эти дни компания отменила, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее пресс-службу.

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Авиакомпания iFly сообщила Tez Tour, что выполнить рейсы в Египет невозможно, поскольку России запрещено использовать воздушное пространство Саудовской Аравии, Иордании, Турции и Эритреи. Выбрать другой маршрут без разрешения Федерального агентства воздушного транспорта тоже нельзя. Клиентам Tez Tour вернут средства за туры в полном объеме.

В Tez Tour также пояснили, что клиентов, которые находятся на египетских курортах и ждут вылета в Россию, разместили в пятизвездочных отелях с питанием. Их дополнительно уведомят о дате и условиях вылета.

В пресс-службе уточнили, что авиакомпания ищет варианты, как вывезти россиян, и согласовывает с ФАВТ документы, чтобы продлить полетную программу в Египет. В iFly рассчитывают, что ее возобновят с 20 декабря.