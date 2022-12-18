Россияне застряли на борту самолета в Хельсинки

Российские туристы застряли на 10 часов на борту самолета в Хельсинки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Финляндии.

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Известно, что пассажиры летели из турецкого Измира в Москву рейсом авиакомпании Pegasus, однако из-за сильного снегопада в российской столице самолет был вынужден совершить посадку в аэропорту Хельсинки. Из-за этого туристам пришлось провести на борту лайнера более 10 часов. По их словам, авиакомпания не предоставила пассажира еду и воду. Из-за длительного ожидания у некоторых россиян ухудшилось самочувствие. Выйти из самолета им также не разрешили.

Согласно последним данным, авиакомпания приняла решение вернуться вместе с пассажирами на борту обратно в Турцию. Сейчас туристы находятся в Стамбуле.

Накануне в Москве и Московской области прошел сильный снегопад. Из-за погодных условий утром 18 декабря в столичных аэропортах отменили и перенести более 70 рейсов.