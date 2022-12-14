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1 час назад

АТОР: Венесуэла отменяет ПЦР-тесты по прилете для туристов

Мария Каткова

Венесуэла отменила часть коронавирусных ограничений для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Венесуэла смягчила ограничения для туристов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Туристам теперь не нужно делать ПЦР-тест по прибытию в страну. Его стоимость составляла 60 долларов, цена была включена в билет. Теперь делать тесты не нужно.

Тем не менее, другие правила остались в силе. Так, для вылета в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса при наличии. Если его нет, нужно сделать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

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Также туроператоры отметили, что после праздников цены на путешествия в Венесуэлу станут заметно ниже. Например, тур на остров Маргарита будет стоить от 154 тысяч рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что Тунис отменил все коронавирусные ограничения для туристов.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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