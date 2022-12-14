Венесуэла смягчила ограничения для туристов

Венесуэла отменила часть коронавирусных ограничений для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Туристам теперь не нужно делать ПЦР-тест по прибытию в страну. Его стоимость составляла 60 долларов, цена была включена в билет. Теперь делать тесты не нужно.

Тем не менее, другие правила остались в силе. Так, для вылета в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса при наличии. Если его нет, нужно сделать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

Также туроператоры отметили, что после праздников цены на путешествия в Венесуэлу станут заметно ниже. Например, тур на остров Маргарита будет стоить от 154 тысяч рублей на двоих.