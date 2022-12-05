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2 часа назад

Тунис отменил все коронавирусные ограничения для туристов

Мария Иглина

С первого декабря власти Туниса официально отменили все коронавирусные ограничения на въезд туристов. Об этом сообщается на портале Национального турофиса республики.

Тунис отменил все коронавирусные ограничения для туристов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Такое решение было принято в связи с резким снижением заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю ноября в республике выявили лишь 81 новый случай заражения коронавирусом.

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До этого туристам по прибытии в страну необходимо было предъявить сертификат вакцинации, а непривитым туристам – результаты ПЦР или экспресс-теста.

Ранее стало известно, что в самолетах усилят санитарный контроль из-за Эболы.

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