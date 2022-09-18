Посол Венесуэлы рассказал, чем страна удивит россиян

"Венесуэла активно развивает сферу туризма и разрабатывает новые направления для граждан России. Уже сейчас мы видим, что российские туристы начинают осваивать перспективное венесуэльское направление. С момента открытия прямого регулярного авиасообщения страну посетило более 2 тысяч россиян. Наибольшей популярностью у туристов из России пока пользуется остров Маргарита. Однако, мы уверены, что в ближайшее время путешественники смогут открыть для себя и новые маршруты",