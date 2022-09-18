Посол Венесуэлы рассказал, чем страна удивит россиян

Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес рассказал, чем его страна может удивить российских путешественников. Об этом сообщает "Интерфакс-Туризм".
В мае 2021 года между Москвой и Каракасом были запущены прямые авиарейсы, благодаря чему многие туристы из России решили посетить Венесуэлу.
"Венесуэла активно развивает сферу туризма и разрабатывает новые направления для граждан России. Уже сейчас мы видим, что российские туристы начинают осваивать перспективное венесуэльское направление. С момента открытия прямого регулярного авиасообщения страну посетило более 2 тысяч россиян. Наибольшей популярностью у туристов из России пока пользуется остров Маргарита. Однако, мы уверены, что в ближайшее время путешественники смогут открыть для себя и новые маршруты",
– заявил посол.
Остров Маргарита считается одним из лучших мест для пляжного отдыха в Венесуэле. Кроме того, эта локация подходит для активного отдыха – серфинга и кайтинга.
Но континентальная часть страны также богата впечатляющими местами. Тут находится более 40 национальных парков и заповедников с почти нетронутой природой. Летом туристы, как правило, посещают водопады, а зимой отдают предпочтение сафари-турам.
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