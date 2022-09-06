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22 часа назад

Названа стоимость туров на Кубу после запуска прямых рейсов

Диана Товсепова

Россиянам снова будут доступны прямые перелеты на Кубу. Полетную программу запустил туроператор Coral Travel вместе с российским перевозчиком Nordwind Airlines.

Названа стоимость туров на Кубу после запуска прямых рейсов
Фото: PxherePxhere

Так, российские туристы смогут прямыми рейсами летать на кубинские курорты Варадеро и Кайо-Коко. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Такие перелеты планируются с частотой четыре раза в неделю на период с 1 октября 2022 года по 14 мая 2023 года. При этом туроператоры предлагают путевки от семи ночей.

Так, в октябре семидневная путевка на двоих по системе all inclusive (Москва-Кайо-Коко) обойдется в сумму от 209 тысяч рублей с проживанием в четырехзвездочном отеле Iberostar Daiquiri. Отель "пять звезд" в Pullman Cayo Coco будет стоить от 237,9 тысячи рублей.

Слетать в Варадеро на семь ночей можно будет за 200 тысяч рублей ( "все включено", четырехзвездочный отель Sol Varadero Beach Adults Only). Такой же тур в пятизвездочном Grand Memories Varadero на двоих человек будет стоить от 205,5 тысячи рублей на двоих.

А вот новогодние праздники на Кубе обойдутся россиянам в два раза дороже.

Ранее мы писали о том, что для индивидуальных туристов открывается Япония.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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