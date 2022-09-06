Япония откроется для индивидуальных туристов

Японию разрешат посещать индивидуальным туристам, если они купят пакетный тур. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.
Так, стоимость туров в страну восходящего солнца снизится.
«Повысится и комфортность пребывания, поскольку многие индивидуальные путешественники не хотят находиться во время поездки под постоянным наблюдением сопровождающего. », – рассказали «Вестнику АТОР» специалисты одного из туроператоров.
Интерес к направлению у туристов повысится, если условия отдыха в Японии станут легче и лояльнее.
Ранее Япония уже разрешила въезд организованным группам туристов, теперь же страну можно посещать индивиувльно, без сопровождающего гида, но только приобретая путевку с перелетом и жильем у туроператоров. Такие условия придуманы для того, чтобы власти понимали, где в данный момент находится гость страны.
Просто так, без брони гостиницы и жилья приехать в страну все еще нельзя, однако власти повысили лимит на приезжих до пятидесяти тысяч человек.
По данным АТОР, в июле из Россию в Японию оправились 800 туристов. При этом сейчас путевка в Японии без авиабилетов на восемь ночей обойдется примерно в 250 тысяч рублей.
Ранее мы писали о том, где дешево отдохнуть в Турции.