Япония откроется для индивидуальных туристов

Японию разрешат посещать индивидуальным туристам, если они купят пакетный тур. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

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Так, стоимость туров в страну восходящего солнца снизится.

«Повысится и комфортность пребывания, поскольку многие индивидуальные путешественники не хотят находиться во время поездки под постоянным наблюдением сопровождающего. », – рассказали «Вестнику АТОР» специалисты одного из туроператоров.

Интерес к направлению у туристов повысится, если условия отдыха в Японии станут легче и лояльнее.

Ранее Япония уже разрешила въезд организованным группам туристов, теперь же страну можно посещать индивиувльно, без сопровождающего гида, но только приобретая путевку с перелетом и жильем у туроператоров. Такие условия придуманы для того, чтобы власти понимали, где в данный момент находится гость страны.

Просто так, без брони гостиницы и жилья приехать в страну все еще нельзя, однако власти повысили лимит на приезжих до пятидесяти тысяч человек.

По данным АТОР, в июле из Россию в Японию оправились 800 туристов. При этом сейчас путевка в Японии без авиабилетов на восемь ночей обойдется примерно в 250 тысяч рублей.