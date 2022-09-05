Где дешево отдохнуть в Турции

Если рассматривать средиземную часть курортов, то несомненно самый бюджетный отдых в районе Алания. Он удален от аэропорта Анталии, поэтому не все готовы к длительному трансферу. Но там сосредоточено очень большое количество доступных отелей, в том числе для семейного отдыха. По стоимости этот регион дешевле других курортов. Выгодно также рассматривать отели в Сиде: много отелей цена=качество, а также новых модных отелей. Кемер по своей красоте и удалённости от аэропорта занимает второе место по ценам турпутевок, если сравнить отели одного уровня. Белек несомненно самый дорогой курорт на Анатолийском побережье. Там больше отелей премиального сегмента, и недорогие варианты будут проигрывать отелям в других регионах.



Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu