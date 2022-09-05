Где дешево отдохнуть в Турции

Турция - по-прежнему одно из самых популярных направлений у россиян. Однако из-за обилия туристов цены на курортах, особенно в сезон, резко взлетели. Спросили эксперта в туристической отрасли Викторию Братухину, где в стране можно отдохнуть бюджетно.
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По словам специалиста, наиболее доступно по стоимости Анатолийское побережье. Отдохнуть там дешевле, чем на Эгейском побережье. В первую очередь это связано с более обширной полетной программой в Анталию, а также огромным количеством отелей на любой вкус и кошелек. Как объяснила Виктория Братухина, Эгейское побережье чаще выбирают туристы из Европы, это также сказывается на ценах в отелях.
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Если рассматривать средиземную часть курортов, то несомненно самый бюджетный отдых в районе Алания. Он удален от аэропорта Анталии, поэтому не все готовы к длительному трансферу. Но там сосредоточено очень большое количество доступных отелей, в том числе для семейного отдыха. По стоимости этот регион дешевле других курортов. Выгодно также рассматривать отели в Сиде: много отелей цена=качество, а также новых модных отелей. Кемер по своей красоте и удалённости от аэропорта занимает второе место по ценам турпутевок, если сравнить отели одного уровня. Белек несомненно самый дорогой курорт на Анатолийском побережье. Там больше отелей премиального сегмента, и недорогие варианты будут проигрывать отелям в других регионах.
Сезон на Средиземном море длится с мая по начало ноября. Чтобы сэкономить на отдыхе, эксперт посоветовала выбирать для отпуска весну или осень. Выгоднее всего цены на май, июнь, октябрь.
Если выбирать Эгейское побережье, то самым престижным и дорогим курортом будет Бодрум. Шикарные дорогие отели, виллы, яхты, улицы с дорогими ресторанами и люксовыми брендами. На Эгейское побережье самые дорогие туры в июле-августе, так как там более прохладное море в другие месяцы. Тем не менее, рассмотрите июнь и октябрь, температура воздуха очень комфортная для отдыха, а если вам не подойдёт температура моря, это будет компенсироваться теплыми бассейнами и невероятными видами.