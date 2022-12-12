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1 час назад

Эксперты назвали страны, куда можно полететь без визы зимой

Мира Маркина

Россиянам перечислили список стран, куда можно улететь прямым рейсом и без визы до конца 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы страны, куда можно полететь без визы зимой
Фото: pxhere.compxhere.com

Среди самых доступных направлений, по мнению экспертов, - Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Сербия, Узбекистан, Турция и Израиль.

Дешевле всего россиянам ехать в Белоруссию. В стране есть горнолыжный курорт Силичи, до которого можно добраться на самолете, поезде или автобусе через Минск. Авиабилет из Москвы стоит от 2000 рублей на человека. Номер в отеле обойдется путешественнику в сумму от 2,5 тысячи рублей.

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Кроме того, зимний отдых недорого можно провести на горнолыжном курорте Цахкадзор рядом с Ереваном в Армении. Стоимость авиабилетов начинается от 10 тысяч рублей на человека в одну сторону.

Путевка на горнолыжные курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане стоит от 100 тысяч рублей, а Чимбулак в Казахстане и Амирсай в Узбекистане - от 115 и 194 тысяч рублей соответственно. В стоимость входит перелет.

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