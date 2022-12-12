Названы страны, куда можно полететь без визы зимой

Россиянам перечислили список стран, куда можно улететь прямым рейсом и без визы до конца 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Среди самых доступных направлений, по мнению экспертов, - Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Сербия, Узбекистан, Турция и Израиль.

Дешевле всего россиянам ехать в Белоруссию. В стране есть горнолыжный курорт Силичи, до которого можно добраться на самолете, поезде или автобусе через Минск. Авиабилет из Москвы стоит от 2000 рублей на человека. Номер в отеле обойдется путешественнику в сумму от 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, зимний отдых недорого можно провести на горнолыжном курорте Цахкадзор рядом с Ереваном в Армении. Стоимость авиабилетов начинается от 10 тысяч рублей на человека в одну сторону.