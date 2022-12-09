Туристам разъяснили детали нового закона на Бали

Новый закон о половых отношениях между парами, не состоящими в браке, прокомментировал в интервью телеканалу CNA Тьокорда Багус Пемаюн, глава Агентства по туризму провинции Бали.
Чиновник заявил, что от туристов не будут требовать свидетельство о браке при заселении.
“Когда люди приезжают в отель, они приезжают для отдыха, — отметил он. — С ними будут обращаться так же, как и сейчас [без проверки их семейного положения]”, – подчеркнул глава Агентства.
В это же время эксперты туристической отрасли в эфире CNN объявили, что влияние нового закона помешает иностранцам посещать страну и нанесет ущерб репутации Индонезии, лишив доходов от туризма.
Ранее мы рассказывали, как получить бесплатное шампанское на борту.