Каждый пятый россиянин забронировал отель и купил билеты для поездки на Новый год, половина жителей страны не планирует никуда уезжать. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сервис поездок и путешествий "Туту.ру".

Специалисты сервиса выяснили, что 20% участников исследования уже приобрели билеты на самолет или поезд и забронировали жилье. Еще 17% респондентов только планируют куда-то поехать.

Больше половины опрошенных совсем не собираются уезжать в новогодние праздники, каждый десятый пока не определился с планами, а 17% участников исследования хотят приобрести билеты за несколько недель до Нового года или в последний момент.

По данным "Туту.ру", и в прошлом году путешествовать в зимние каникулы не планировали около 50% россиян. В ноябре исследователи сообщали, что у жителей России повышенным спросом пользуются туры в Белоруссию. По сведениям специалистов, почти половина забронированных поездок на Новый год — между Москвой и Минском.