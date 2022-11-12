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1 час назад

Усадьбы в Белоруссии, которые можно посетить за одни выходные: видео

Стелла Шмель

Поездка в Белоруссию может стать отличным вариантом для быстрого путешествия на выходных. Ведь добраться туда из России можно довольно быстро на поезде, самолете или автобусе. Дорога на поезде займет в среднем 7-9 часов, на самолете — 1,5 часа. Дольше всего придется ехать на автобусе — примерно 10 часов.

А об усадьбах, которые стоит посетить на выходных, рассказал блогер с ником Zerkalo.io. Это места, которые знают не все туристы, однако там можно насладиться природой, сделать красивые фотографии и окунуться в историю.

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Подробнее об усадьбах в Белоруссии смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, что такое “альпийские горки” и где на них можно покататься.

Заграница,Видео,
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