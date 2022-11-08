Что такое “альпийские горки” и где на них можно покататься

Представьте, что вы впервые оказались в горах, но пока не спешите покорять вершины, вставать на лыжи или сноуборд. Чем заняться? Отправиться на родельбан или “альпийскую горку” – за адреналином и сумасшедшими пейзажами. А где этот аттракцион найти в России, расскажет “Рамблер”.

Фото: Rosakhutor.com Rosakhutor.com

Родельбан можно описать как гибрид американских горок и бобслея. Однако в отличие от популярного аттракциона, пассажир может управлять “бобом” – оттормаживать и ускорять его своими руками. Для этого каждые сани оснащены рычагами. То есть, у вас будет возможность не только с ветерком прокатиться, но и замедлиться, чтобы полюбоваться величественными пейзажами.

Видео дня

Родельбан бывает монорельсовый и обычный. Первый, как правило, не предназначен для спуска в холодную погоду. Аттракцион второго типа – всесезонный.

Где же в России можно покататься на “альпийских горках”?

Горный приют “Пихтовый” (горно-туристический комплекс “Газпром”)

На высоте 1660 метров в районе горного приюта “Пихтовый” начинается трасса монорельсового родельбана, построенного австрийцами из Brandauer. Пассажир при спуске развивает скорость до 40 км/час. Финишная точка трассы протяженностью в один километр расположена территориально рядом с Хаски Парком и прогулочной зоной. Спуск занимает около пяти минут.

Если вам необходимо вернуться к приюту “Пихтовый”, это можно сделать на открытой канатной дороге.

Родельбан на “Розе Хутор”

Круглогодичный аттракцион есть на сочинском курорте “Роза Хутор”. Он отличается от предыдущего тем, что имеет три кольца-виража, автоматический подъем на точку старта, а также возможность прокатиться вдвоем (что удобно для семей с детьми). На участках, где трасса становится слишком крутой, установлены защитные сетки.

Сани на этом родельбане также развивают скорость до 40 км/час.

Родельбан “Бобровый лог”