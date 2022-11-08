Что такое “альпийские горки” и где на них можно покататься

Представьте, что вы впервые оказались в горах, но пока не спешите покорять вершины, вставать на лыжи или сноуборд. Чем заняться? Отправиться на родельбан или “альпийскую горку” – за адреналином и сумасшедшими пейзажами. А где этот аттракцион найти в России, расскажет “Рамблер”.
Родельбан можно описать как гибрид американских горок и бобслея. Однако в отличие от популярного аттракциона, пассажир может управлять “бобом” – оттормаживать и ускорять его своими руками. Для этого каждые сани оснащены рычагами. То есть, у вас будет возможность не только с ветерком прокатиться, но и замедлиться, чтобы полюбоваться величественными пейзажами.
Родельбан бывает монорельсовый и обычный. Первый, как правило, не предназначен для спуска в холодную погоду. Аттракцион второго типа – всесезонный.
Где же в России можно покататься на “альпийских горках”?
На высоте 1660 метров в районе горного приюта “Пихтовый” начинается трасса монорельсового родельбана, построенного австрийцами из Brandauer. Пассажир при спуске развивает скорость до 40 км/час. Финишная точка трассы протяженностью в один километр расположена территориально рядом с Хаски Парком и прогулочной зоной. Спуск занимает около пяти минут.
Если вам необходимо вернуться к приюту “Пихтовый”, это можно сделать на открытой канатной дороге.
Круглогодичный аттракцион есть на сочинском курорте “Роза Хутор”. Он отличается от предыдущего тем, что имеет три кольца-виража, автоматический подъем на точку старта, а также возможность прокатиться вдвоем (что удобно для семей с детьми). На участках, где трасса становится слишком крутой, установлены защитные сетки.
Сани на этом родельбане также развивают скорость до 40 км/час.
Эта трасса наиболее близка к типичным американским горкам. Сначала пассажир медленно поднимается наверх – к точке, где катаются лыжники и сноубордисты, а затем сани лихо несутся вниз, петляя между деревьями. Этот трек самый длинный в России. На точке обзорного вида на Красноярск и заповедник “Столбы” – самый крутой вираж. “Боб” развивает скорость до 45 км/час.