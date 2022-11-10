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2 часа назад

Раскрыты три наиболее популярных типа туристических направлений на Новый год

Мира Маркина

Около 30% россиян уже определились с планами на длинные новогодние выходные. Об этом “Ленте.ру” рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он также перечислил типы поездок наиболее популярные у наших туристов.

Раскрыты три наиболее популярных типа путевок на Новый год
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Треть путешественников отправится покорять горы на лыжах и сноубордах, отметил собеседник издания. Уже сейчас около 50% номерного фонда отелей на Красной Поляне забронировано на Новый год и Рождество.

“То же самое в горнолыжном курорте Шерегеш. Отдельные отели полностью проданы. Активно бронируются горнолыжные курорты в Приэльбрусье, Домбай, Архыз”, — поделился эксперт.

Лучшие горнолыжные курорты России: рейтинг, куда стоит поехать зимой

Большой популярностью у россиян пользуются лечебно-оздоровительный отдых и экотуризм, а также культурно-познавательные поездки. На них приходится не менее 40% бронирований.

Ранее “Рамблер” писал, в какие страны зимой чаще всего ездят россияне.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,
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