Раскрыты три наиболее популярных типа путевок на Новый год

Около 30% россиян уже определились с планами на длинные новогодние выходные. Об этом “Ленте.ру” рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он также перечислил типы поездок наиболее популярные у наших туристов.
Треть путешественников отправится покорять горы на лыжах и сноубордах, отметил собеседник издания. Уже сейчас около 50% номерного фонда отелей на Красной Поляне забронировано на Новый год и Рождество.
“То же самое в горнолыжном курорте Шерегеш. Отдельные отели полностью проданы. Активно бронируются горнолыжные курорты в Приэльбрусье, Домбай, Архыз”, — поделился эксперт.
Большой популярностью у россиян пользуются лечебно-оздоровительный отдых и экотуризм, а также культурно-познавательные поездки. На них приходится не менее 40% бронирований.
Ранее “Рамблер” писал, в какие страны зимой чаще всего ездят россияне.