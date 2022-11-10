Раскрыты три наиболее популярных типа путевок на Новый год

Около 30% россиян уже определились с планами на длинные новогодние выходные. Об этом “Ленте.ру” рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он также перечислил типы поездок наиболее популярные у наших туристов.

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Треть путешественников отправится покорять горы на лыжах и сноубордах, отметил собеседник издания. Уже сейчас около 50% номерного фонда отелей на Красной Поляне забронировано на Новый год и Рождество.

“То же самое в горнолыжном курорте Шерегеш. Отдельные отели полностью проданы. Активно бронируются горнолыжные курорты в Приэльбрусье, Домбай, Архыз”, — поделился эксперт.