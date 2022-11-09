Эксперты назвали страны, популярные у туристов-россиян зимой

Начался период активного бронирования отдыха в зимние месяцы года. Журналисты радио Sputnik узнали, куда активнее всего россияне приобретают путевки уже сейчас.

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Спрос был спровоцирован расширением полетных программ, отмечают эксперты. Он вырос в среднем на 30%. Теперь россиян вновь интересуют страны Южной и Юго-Восточной Азии – Таиланд, Шри-Ланка, Индия и Вьетнам.

Так недельный тур в тайский трехзвездочный отель в декабре обойдется туристу в 67,8 тысяч рублей минимум. На Новый год – 87. Аналогичные предложения для поездки на Шри-Ланку будут несколько дороже (71 тысячи рублей и от 97,6 тысячи соответственно).