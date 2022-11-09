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3 часа назад

Эксперты назвали три страны, популярные у туристов-россиян зимой

Мира Маркина

Начался период активного бронирования отдыха в зимние месяцы года. Журналисты радио Sputnik узнали, куда активнее всего россияне приобретают путевки уже сейчас.

Эксперты назвали страны, популярные у туристов-россиян зимой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Спрос был спровоцирован расширением полетных программ, отмечают эксперты. Он вырос в среднем на 30%. Теперь россиян вновь интересуют страны Южной и Юго-Восточной Азии – Таиланд, Шри-Ланка, Индия и Вьетнам.

Так недельный тур в тайский трехзвездочный отель в декабре обойдется туристу в 67,8 тысяч рублей минимум. На Новый год – 87. Аналогичные предложения для поездки на Шри-Ланку будут несколько дороже (71 тысячи рублей и от 97,6 тысячи соответственно).

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Также эксперты отрасли обнаружили, что туры путешественники приобретают как за пару недель до поездки, так и за несколько месяцев, пользуясь плюсами раннего бронирования. Многие покупатели уже всерьез задумываются над тем, как провести новогодние праздники за границей. В среднем продолжительность таких поездок не превышает 12-15 дней.

Ранее “Рамблер” рассказывал, зачем туристы приезжают в Турцию зимой.

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