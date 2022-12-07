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17 минут назад

Турист рассказал, как не найти неприятности в Египте

Мира Маркина

Российский турист побывал в Хургаде и рассказал на портале “Тонкости туризма”, как избежать неприятностей на отдыхе в Египте. Его цитирует портал RuNews.

Турист рассказал, как избежать проблем в Египте
Фото: UnsplashUnsplash

Автор публикации отметил, что стоит оставаться внимательным даже на отдыхе. Также знание собственных прав может уберечь туриста от некоторых проблем. Например, досконально изучить условия предоставления страховых услуг.

Еще один момент – внимательно следите за тем, что кладет продавец в пакет на рынке. Ведь иногда нечистые на руку местные жители могут обвесить или положить другой товар, предупреждает путешественник. В такси тоже часто обманывают туристов. Поэтому автор текста рекомендовал просить сотрудников отеля вызывать машину.

Странные законы египтян, о которых лучше знать туристу

Умение говорить “нет” тоже важно в этой стране, считает мужчина. Он привел в пример случай, когда туристы сказали массажисту, что “может быть придут в другой день” на процедуру. Они не пришли, а при встрече с египтянином, тот стал осыпать их оскорблениями и требовать деньги “за бронь”.

Ранее “Рамблер” писал о 79 россиянах, которых оставили без отдыха из-за ошибки визового центра.

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