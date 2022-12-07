Турист рассказал, как избежать проблем в Египте

Российский турист побывал в Хургаде и рассказал на портале “Тонкости туризма”, как избежать неприятностей на отдыхе в Египте. Его цитирует портал RuNews.

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Автор публикации отметил, что стоит оставаться внимательным даже на отдыхе. Также знание собственных прав может уберечь туриста от некоторых проблем. Например, досконально изучить условия предоставления страховых услуг.

Еще один момент – внимательно следите за тем, что кладет продавец в пакет на рынке. Ведь иногда нечистые на руку местные жители могут обвесить или положить другой товар, предупреждает путешественник. В такси тоже часто обманывают туристов. Поэтому автор текста рекомендовал просить сотрудников отеля вызывать машину.