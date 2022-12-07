Россияне не улетели в Индию из-за ошибки визового центра

Путешествие в Гоа было отложено из-за сбоя в системе выдачи электронных виз Индии. Пострадавшими оказались 79 россиян. Соответствующая новость появилась на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Во вторник, 6 декабря, туристы из Казани не вылетели в Гоа. Им просто не выдали визы. Также известно, что накануне, 5 декабря, россияне из Екатеринбурга получили необходимые документы всего за пару часов до вылета. В неприятной ситуации оказались 73 человека.

Представители туриндустрии отмечают: работа серверов и технологии визового центра Индии всегда сопровождается проблемами. Принимающая сторона также не выработала никакой системы в оформлении виз. Поэтому одни путешественники могут получить документы едва ли не на следующий день после обращения, в то время как другие ждут решения неделями.

Специалисты туркомпаний рассказали, что проблема с выдачей электронных виз Индии была всегда, так как сервера и технологии сайта визового центра популярной азиатской страны «оставляют желать лучшего». Более того, системы в оформлении документов россиянам нет, например, вылетающим через месяц могут дать визу на следующий день, а отправляющимся сейчас — спустя 10 дней. Этот фактор может лишить отдыха сотни россиян, отметила заместитель генерального директора ANEX Tour Яна Муромова.

“Что касается наших туристов, которые уже пострадали, то мы и страховая компания сделаем все возможное, чтобы в том или ином виде компенсировать их потери”, — завила она.