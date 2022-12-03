Как россиянам попасть в Индию: правила въезда

Индия — страна, которая удивит любого путешественника своим колоритом. У российских туристов популярны курорты штата Гоа с золотистыми пляжами и пальмами. Как сейчас попасть на отдых в Индию? Рассказываем в материале "Рамблера".
Страна на данный момент открыта для туристов. Россиянам, чтобы пересечь границу, необходим загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев со дня въезда, и виза. Оформить ее можно онлайн: вы загружаете свое фото и паспорт в систему, оплачиваете визовый сбор и получаете по электронной почте Electronic Travel Authurisation (ETA). Перед полетом документ надо распечатать и предъявить на контроле. Электронная виза выдается на 30 дней. Еще можно прийти в визовый центр в Москве или Санкт-Петербурге. В таком случае вам выдадут визу сроком от двух месяцев. Получить разрешение на въезд можно максимум за 120 суток до даты поездки.
В Индии только в конце ноября отменили коронавирусные ограничения. Теперь туристам не нужно предоставлять результаты ПЦР-тестирования и сертификат о вакцинации. Согласно заявлениям властей, правила носят рекомендательный характер. В общественных местах пока еще официально действует масочный режим.
Что касается авиабилетов, цены на прямые рейсы достаточно высокие. Так, например, билет из Москвы до Гоа на 21 января стоит от 68 тысяч рублей без багажа. Но можно полететь с пересадками и сэкономить. Однако в пути вы потратите больше суток. Есть 11-часовые рейсы с пересадкой на ту же дату стоимостью от 40 тысяч рублей.