Как россиянам попасть в Индию: правила въезда

Индия — страна, которая удивит любого путешественника своим колоритом. У российских туристов популярны курорты штата Гоа с золотистыми пляжами и пальмами. Как сейчас попасть на отдых в Индию? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Страна на данный момент открыта для туристов. Россиянам, чтобы пересечь границу, необходим загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев со дня въезда, и виза. Оформить ее можно онлайн: вы загружаете свое фото и паспорт в систему, оплачиваете визовый сбор и получаете по электронной почте Electronic Travel Authurisation (ETA). Перед полетом документ надо распечатать и предъявить на контроле. Электронная виза выдается на 30 дней. Еще можно прийти в визовый центр в Москве или Санкт-Петербурге. В таком случае вам выдадут визу сроком от двух месяцев. Получить разрешение на въезд можно максимум за 120 суток до даты поездки.

В Индии только в конце ноября отменили коронавирусные ограничения. Теперь туристам не нужно предоставлять результаты ПЦР-тестирования и сертификат о вакцинации. Согласно заявлениям властей, правила носят рекомендательный характер. В общественных местах пока еще официально действует масочный режим.