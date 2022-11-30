Странные законы египтян, о которых лучше знать туристу

Официальная рабочая неделя в Египте длится с воскресенья по четверг. Поэтому некоторые учреждения могут быть закрыты в пятницу и субботу. О чем еще стоит знать, если вы собираетесь посетить Египет, читайте в статье “Рамблера”.

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Перед поездкой лучше убедиться, что ваша аптечка (в том числе из-за рецептурных лекарств) не станет предметом скандала в египетском аэропорту. Например, анальгетик Трамадол запрещен в Египте из-за использования его местными жителями в качестве опиоида.

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Есть серьезные последствия для иностранцев за перевозку наркотиков: депортация, длительные сроки тюремного заключения и даже смертная казнь.

Любите съемки с дрона? Увы, в этой стране без специального разрешения получить захватывающие кадры пирамид и пустынь не получится. А лучше всего оставить свой дрон дома (даже если вы едете через Египет транзитом), потому что были случаи, когда работники таможни в аэропорту Каира изымали гаджеты. Если по какой-то причине дрон вам необходим, сообщите об этом Управлению гражданской авиации Египта по электронной почте: info@civilaviation.gov.eg.

Если вы случайно фотографируете кого-то рядом с военным объектом (вероятно, вы даже понятия не имели, что это он), то к вам могут подойти офицеры и потребовать прекратить съемку. Они также попросят показать и затем удалить сделанные кадры.

Гостиница в Египте не позволит держателю египетского паспорта и паре иностранцев проживать в одной комнате. Разнополых египтян без штампа о браке тоже вместе не заселят. Но при этом вы можете без проблем разделить гостиничный номер или апартаменты с египетскими друзьями того же пола, что и вы.

Египет является исламской страной, поэтому предпочтительнее сделать выбор в сторону скромной одежды. Особенно, если планируется поездка в сельскую местность, посещение мечети, базара (рынка) и во время священного месяца Рамадан (священного поста). Женщинам рекомендуется носить то, что закрывает ноги и плечи, а мужчинам – грудь.

А вот носить ЛГБТ-символику на территории египетского государства – не лучшая идея. Проявление близости и привязанности в однополых парах может спровоцировать ненужное внимание со стороны представителей власти, например, полиции.

В июне 2018 года ливанскую туристку приговорили к восьми годам тюрьмы за то, что она разместила в соцсетях видео, в котором высказалась о Египте в нецензурной форме. Ее арестовали в аэропорту Каира перед вылетом домой. Поэтому мы советуем воздержаться от негативных высказываний о Египте и его жителях в публичном пространстве до возвращения на родину.

Не употребляйте алкоголь в общественных местах. Это правило не распространяется на рестораны, кафе (с соответствующей лицензией на продажу напитков) и бары при гостиницах. Однако будьте готовы к тому, что во время Рамадана “сухой закон” может быть ужесточен.

Избегайте любых поездок в провинцию Северный Синай, район в пределах 50 километров от границы с Ливией, оазис Сива, Западную пустыню (включая оазисы Бахария, Бавати, Дахла и Фарафра), а также Белую и Черную пустыни в связи с продолжающимися военными операциями египетских вооруженных сил против террористов.