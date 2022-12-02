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1 час назад

Турист, упавший за борт круизного лайнера, рассказал, как сумел выжить

Мария Кимакович

Американец Джеймс Майкл Граймс поделился с ABC News историей, случившейся с ним в канун Дня благодарения.

Турист, плававший стуки в океане, рассказал, как сумел выжить
Фото: unsplashunsplash

В первый же день пятидневного тура на остров Косумель, в который Джеймс отправился с семьей, молодой человек упал за борт лайнера.

Почти 20 часов Граймсу пришлось провести в открытом океане, прежде чем спасатели нашли его и вытащили из воды. Молодой человек признается, что выжить было непросто. Ему пришлось противостоять подводным течениям, спасаться от медуз и, возможно, чуть не стать жертвой акулы.

Джеймс не уверен, что на него напал именно этот хищник, поскольку видел лишь его плавник. Существо толкнуло мужчину в ногу, а он в ответ другой ногой ударил противника. Граймсу повезло, что хищник отступил.

Турист выжил после 15 часов в открытом океане

Джеймс отметил, что выжить ему помог оптимистичный настрой и уверенность в том, что его найдут и он вернется к семье.

Я не хотел соглашаться с тем, что так будет выглядеть конец моей жизни. Я слишком молод, — объяснил Джеймс Майкл Граймс.

Ранее стало известно о туристе, выжившем после падения с 40-метровой скалы.

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