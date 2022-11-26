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2 часа назад

Турист выжил после 15 часов в открытом океане

Мария Каткова

Мужчина выпал за борт круизного лайнера и выжил после того, как провел 15 часов в открытом океане. Об этом сообщает New York Post.

Турист выжил после 15 часов в открытом океане
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

28-летний мужчина, чье имя не называется, выпивал со своей сестрой в баре на борту круизного судно, которое плыло из США по мексиканскому заливу. Он отошел в туалет и не вернулся, но о пропаже его сестра сообщила только на следующий день.

После того, как капитана корабля оповестили о происшествии, корабль развернулся и начал искать мужчину вместе со спасателями. Вечером 24 ноября его нашли. Спасатели назвали "чудом" тот факт, что он смог выжить в открытом океане.

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После того, как пострадавшего доставили в больницу, врачи диагностировали у него переохлаждение и обезвоживание. Несмотря на это, его состояние оценили как "стабильное".

Ранее сообщалось, что охотник наткнулся на четырех медведей гризли и выжил.

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