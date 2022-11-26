Турист выжил после падения с 40-метровой скалы

Турист на Бали выжил после падения с 40-метровой скалы. Об этом сообщает портал Tourprom.

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Инцидент произошел на балийском острове Нуса-Пенида. Мужчина делал опасные селфи на обрыве, а также снимал видео, делая сальто. Очевидцы сообщили, что гид не мешал ему и тоже снимал его трюки.

Турист не удержался и упал со скалы высотой в 40 метров. Спасатели долго не могли добраться до места происшествия, но в итоге смогли оказать первую помощь пострадавшему и отвезти его в больницу. У него диагностировали серьезные травмы ноги.