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38 минут назад

Турист выжил после падения с 40-метровой скалы

Мария Каткова

Турист на Бали выжил после падения с 40-метровой скалы. Об этом сообщает портал Tourprom.

Турист выжил после падения с 40-метровой скалы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Инцидент произошел на балийском острове Нуса-Пенида. Мужчина делал опасные селфи на обрыве, а также снимал видео, делая сальто. Очевидцы сообщили, что гид не мешал ему и тоже снимал его трюки.

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Турист не удержался и упал со скалы высотой в 40 метров. Спасатели долго не могли добраться до места происшествия, но в итоге смогли оказать первую помощь пострадавшему и отвезти его в больницу. У него диагностировали серьезные травмы ноги.

Ранее сообщалось, что турист выжил после 15 часов в открытом океане.

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