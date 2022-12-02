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1 час назад

Стало известно, какие курорты еще не повысили цены на летний отдых

Мира Маркина

Ранее бронирование – отличный способ быть уверенным в том, что летний отпуск все же состоится, да еще и возможность сэкономить финансовые средства. Ведь всем известно, что чем ближе лето, тем меньше свободных мест остается в отелях и тем выше поднимается стоимость жилья и билетов.

Стало известно, какие курорты еще не повысили цены на летний отдых
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"TourDom" опубликовал в своем материале информацию о том, что многие российские курорты уже сейчас повысили цены на летний отдых – стоимость выросла в среднем на 20% по сравнению с расценками летнего сезона 2022 года.

Например, в одном из санаториев Краснодарского края отдых на 10 ночей обойдется в 166 тысяч рублей, а за девять ночей в двухместном номере придется заплатить целых 263 тысячи рублей. Обращаем внимание на то, что это еще одни из самых выгодных вариантов.

Почему россияне любят отдыхать в Турции

Единственный курорт, который пока не повысил расценки на летний отдых в 2023 году – это Крым. Более того, эксперты отмечают, что там цены на отдых даже немного снизились по сравнению с 2022 годом.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как сэкономить на туре в Египет на Новый год.

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