Почему россияне любят отдыхать в Турции

Исторически сложилось так, что россияне выбирают преимущественно Турцию для своего отдыха. Несмотря на то, что рядом расположено большое количество стран с таким же уровнем цен и сервиса, многие семьи из года в год ездят в эту страну и даже могут рассматривать один отель. О том, почему россияне так полюбили Турцию — в материале “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Близость к европейской части России

Видео дня

Турция расположена близко к европейской части России, поэтому до нее легче добираться из крупных городов западного региона страны. Преимущественно россияне летают в Турцию на самолетах, но также до государства можно добраться круизом по Черному морю, которые отправляются из Сочи.

Соотношение цены и качества

Также турецкий отдых любят за соотношение цена/качество. За небольшую сумму можно отдохнуть в отеле категории от трех звезд с питанием по системе “шведский стол” и близостью к пляжу. Большинство гостиниц в стране работают по системе “все включено” и в интересах отельеров снижать цены на проживание, чтобы привлечь больше туристов.

Доступ к “все включено”

Если говорить о системе All Inclusive, то Турция стала наиболее доступной страной, где туризм хорошо развит. На российских курортах практически нет отелей, которые бы работали с этой системой. В других странах можно найти гостиницы с “все включено”, но цены на отдых будут значительно выше, так как они пришли к этой системе гораздо позже.

Инфраструктура для россиян

Для россиян отдых в Турции очень хорошо организован. Практически в любом отеле есть персонал, который говорит на русском языке. Местные специально учат этот язык для работы в туристической сфере, а отели готовы сотрудничать со специалистами из России. Так, ежегодно в Турцию приезжают люди, которые хотят заработать в летний сезон. Они становятся администраторами в отелях, уборщицами и аниматорами.

Отдых круглый год

В Турции довольно долго длится пляжный сезон, но ее выбирают для отдыха и зимой в том числе. Во-первых, в холодные месяцы можно обойти множество достопримечательностей, и делать этого не придется под палящим солнцем. Во-вторых, цены на отдых значительно снижаются вне курортного сезона. В теплые месяцы сюда приезжают преимущественно семьи с детьми и молодежь, которая хочет отдохнуть на каникулах.

Отдых под любой запрос