Бесполезные, но очень популярные сувениры из Турции

Турция остается одной из наиболее популярных стран для летнего отдыха среди россиян. Оттуда путешественники привозят множество сувениров, ведь страна славится своим местным недорогим производством. Однако не все заграничные подарки оказываются действительно нужны, и большинство туристов зря тратят деньги и занимают место в чемодане. В материале “Рамблера” — о бесполезных, но популярных сувенирах, которые привозят из Турции.

Специи

Из Турции в Россию туристы возят очень много специй, ведь в этой стране очень развита специфическая кухня. Именно восточные пряности придают местным блюдам яркий вкус, и многие хозяйки стремятся повторить их после возвращения из отпуска. Однако если вы раньше не использовали их, вряд ли вам понадобятся эти специи дома. Велика вероятность, что они будут стоять в кухонном шкафу и пылиться до того момента, пока не испортятся, и не стоит забывать, что у специй также есть срок годности.

Розовая вода

Многие девушки добавляют ее в косметику, а также используют в качестве антисептика. Раньше в Турции розовая вода пользовалась популярностью, но это было еще до того, как появились мировые бренды косметики. Сейчас же розовую воду не стоит везти по нескольким причинам. Во-первых, не все умеют правильно использовать ее так, чтобы не навредить коже. Во-вторых, если вам нужна розовая вода в составе косметики, лучше посмотреть линии брендов, где она упоминается. Так ее использование будет эффективнее.

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