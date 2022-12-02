Эксперты: как сэкономить на туре в Египет на Новый год

Эксперты Ассоциации туроператоров России рассказали, как сэкономить на турах в Египет на новогодние праздники. Речь идет о поездках по системе "Все включено".

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В Ассоциации посоветовали бронировать туры не на ближайшие к Новому году даты – если вы хотите отметить праздник на отдыхе, отправляйтесь в страну не за день-два до самой новогодней ночи или после нее, а, например, за неделю. Таким образом стоимость тура может сократиться на сумму до 30%.

В пример приводятся стоимости на путевки от туристического агентства "Пегас Туристик" – с вылетом за неделю до Нового года тур на 10 дней в Хургаду из Москвы обойдется в 105 тысяч рублей на двоих (в трехзвездочном отеле), а такой же пакетный тур, но с вылетом 3 января, будет стоить уже чуть больше 130 тысяч рублей.

Также специалисты в сфере туризма отмечают, что традиционно гораздо выгоднее бронировать путевки на отдых после новогодних праздников. К примеру приводятся расценки от турагентства "Coral Travel", где тур на 7 дней в Египет с вылетом из Москвы 31 декабря обойдется двоим туристам в 157 тысяч рублей, а с вылетом 5 января – в 119 тысяч.