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56 минут назад

Россияне в четыре раза чаще стали интересоваться новогодними турами по стране

Мира Маркина

Интерес россиян к новогодним турам по стране вырос в четыре раза. Об этом пишет РИА Новости.

Названо, куда россияне отправятся в новогодние праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что по сравнению с маем–июлем текущего года спрос на путешествия по родине у россиян вырос на 300 %. Чаще всего туристы ищут путевки в Сочи, Карелию, Санкт-Петербург и Великий Устюг.

Самый большой интерес у россиян вызывает Карелия. Спрос на туры в республику вырос на 549 %. Путевка сюда в новогодние праздники на 7–8 дней обойдется в 59,9 тысячи рублей. Еще один лидер — Великий Устюг. Тур в город-резиденцию Деда Мороза в первые недели января выйдет от 16 тысяч рублей.

Место, которое нужно обязательно посетить в Карелии

Среди популярных зарубежных направлений для отдыха — Турция, Беларусь, Египет и Израиль. Цена на туры в эти страны колеблется в зависимости от количества дней и уровня отеля. К примеру, бюджетная поездка в Анталью на неделю выйдет в 125 тысяч, а в Египет — 135 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, где встретить Новый год, если вы устали от холодов.

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