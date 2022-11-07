Место, которое нужно обязательно посетить в Карелии

Республика Карелия – это одно из самых необыкновенных мест в России, оно завораживает своей природой, историей и культурой. Если вы еще не бывали в Карелии, то обязательно стоит запланировать следующее путешествие в эти места.

Фото: Unsplash Unsplash

Тревел-блогер с ником Markeremintravel рассказал в TikTok о месте, которое обязательно нужно посетить, если вы окажетесь в Карелии. Оно находится на Онежском озере, а его исторически-архитектурный заповедник входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подробнее об этом месте смотрите в видео.