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1 час назад

Место, которое нужно обязательно посетить в Карелии: видео

Стелла Шмель

Республика Карелия – это одно из самых необыкновенных мест в России, оно завораживает своей природой, историей и культурой. Если вы еще не бывали в Карелии, то обязательно стоит запланировать следующее путешествие в эти места.

Место, которое нужно обязательно посетить в Карелии
Фото: UnsplashUnsplash

Тревел-блогер с ником Markeremintravel рассказал в TikTok о месте, которое обязательно нужно посетить, если вы окажетесь в Карелии. Оно находится на Онежском озере, а его исторически-архитектурный заповедник входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Подробнее об этом месте смотрите в видео.

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