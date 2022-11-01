Египет уже не первое десятилетие остается одним из самых популярных направлений у россиян для отдыха. И неспроста: страна способна порадовать как ценителей пляжного отдыха, так и тех, кто не мыслит отпуск без культурной программы. Но стоит ли ехать в Египет в ноябре? Выяснял "Рамблер".

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Погода

Температура воды в ноябре держится на уровне +26 градусов, а воздух прогревается до +30 градусов. При этом экстремальной жары уже нет, а вечерами и вовсе могут понадобиться джинсы и теплая кофта. Таким образом, отдых в ноябре подойдет и тем, кто хочет позагорать и искупаться в море, и тем, кто жаждет посетить не одну экскурсию – осенью изучать достопримечательности Египта куда комфортнее, чем в разгар лета.

Цены

Горячий сезон остался позади, а потому цены на туры в Египет в ноябре становятся куда приятнее. Во-первых, появляется больше горящих путевок. Во-вторых, если вы самостоятельный турист, стоимость билетов в Египет и проживания в отелях также становится ниже. И наконец, в связи с тем, что в ноябре не так много туристов, как в летний сезон, уже в самом Египте вас приятно удивят цены на базарах и в кафе.

Курорты

Если вы не жалуете экскурсионный отдых, отправляйтесь в Шарм-эль-Шейх: здесь комфортная температура воздуха и отсутствие ветров – все для идеального пляжного отдыха. А вот тем, кто уже составил список достопримечательностей, которые непременно стоит посетить, лучше выбирать для отдыха Хургаду или Макади.

Минусы отдыха в ноябре

Планируя отпуск в Египте в конце осени, стоит учитывать и возможные минусы. А именно: короткий световой день, ощутимые отливы, необходимость брать много вещей (в том числе, "коралки") и не самый идеальный сервис – по признанию туристов, он в Египте далек от того, что предлагают в Турции или ОАЭ.

Туры в Египет на двоих от 86 327 р. за 4 ночи.