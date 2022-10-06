Названы бюджетные направления на ноябрьские праздники

Рейтинг популярных туристических маршрутов опубликован на официальной странице Ассоциации туроператоров России.

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Лидирующие позиции в продаже туров занимают Турция и Египет. Так, по оценке специалистов, отдых с 25 по 31 октября для двоих на одном из курортов Турции по системе «все включено» обойдется в среднем в 87,5 тысячи рублей. В Египет можно улететь, заплатив за путевку 107 тысяч рублей.

Чуть более 141 тысячи рублей за двоих придется заплатить за отдых в ОАЭ. Путевки стоимостью до 200 тысяч рублей за двоих человек можно приобрести в Таиланд (198 тысяч рублей), на Кубу (197 тысяч рублей) и на Шри-Ланку (166 тысяч рублей).

За возможность понежиться на Мальдивских пляжах необходимо будет отдать 217 тысяч рублей, отдых в Катаре обойдется в 263 тысячи рублей, а путевка на двоих на Сейшелы будет стоить 420 тысяч рублей.