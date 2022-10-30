Куда поехать на Новый год в России и как сэкономить

Новогодние праздники уже близко, поэтому самое время планировать свои каникулы, пока цены на билеты по всем направлениям не взлетели. Куда можно поехать в России этой зимой и как сэкономить на путешествии? Спросили эксперта в сфере туризма Викторию Братухину.
По ее словам, цены на новогодние поездки по России пока что очень приятные. Самое доступное по стоимости - это Сочи. Тур из Москвы с перелетом и проживанием обойдется от 20 тысяч за человека. Без перелета нормальный номер на 5 ночей стоит всего 10 тысяч.