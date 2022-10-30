Куда поехать на Новый год в России и как сэкономить

"Интересные туры на чартерах предлагаются в Казань. Полный турпакет из Москвы на 3 ночи от 21 тысячи за человека. Недорого можно попасть в Карелию на своем авто. Пока еще есть выбор проживания и программ. А если туром, то 3 ночи с перелетом из Москвы стоят от 25 тысяч за человека. Новогодний тур в Дагестан с программой обойдется в сумму от 39 тысяч из Москвы", - рассказала эксперт.



Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu