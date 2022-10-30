Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
2 часа назад

Куда поехать на Новый год в России и как сэкономить

Мира Маркина
Братухина Викторияэксперт

Новогодние праздники уже близко, поэтому самое время планировать свои каникулы, пока цены на билеты по всем направлениям не взлетели. Куда можно поехать в России этой зимой и как сэкономить на путешествии? Спросили эксперта в сфере туризма Викторию Братухину.

Куда поехать на Новый год в России и как сэкономить
Фото: pxhere.compxhere.com

По ее словам, цены на новогодние поездки по России пока что очень приятные. Самое доступное по стоимости - это Сочи. Тур из Москвы с перелетом и проживанием обойдется от 20 тысяч за человека. Без перелета нормальный номер на 5 ночей стоит всего 10 тысяч.

"Интересные туры на чартерах предлагаются в Казань. Полный турпакет из Москвы на 3 ночи от 21 тысячи за человека. Недорого можно попасть в Карелию на своем авто. Пока еще есть выбор проживания и программ. А если туром, то 3 ночи с перелетом из Москвы стоят от 25 тысяч за человека. Новогодний тур в Дагестан с программой обойдется в сумму от 39 тысяч из Москвы", - рассказала эксперт.
Братухина Виктория
Братухина ВикторияРуководитель туристического агентства Guruturu

Как сэкономить?

  1. Бронировать заранее. Как бы не было волнительно, вы потом очень себя поблагодарите за это решение. Лучшее время для бронирования новогодних дат - это лето.
  2. Двигать даты. Немногие могут улететь с 25-27 декабря, поэтому цены более приятные, чем 29-30 декабря. Также с возвращением: многие стараются вернуться до 10.01, поэтому если есть возможность, лучше задержаться
  3. Выбирать ближние направления. Рассмотреть варианты добраться на автомобиле или поездом.
Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители