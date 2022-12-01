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47 минут назад

Названа стоимость новогоднего тура в Доминикану из Москвы и Екатеринбурга

Мира Маркина

Доминикану называют достойной альтернативой Таиланду. Уже сейчас можно забронировать тур для отдыха в этой республике на Новый год. Стоимость путевок раскрыли в АТОР.

Названа стоимость новогоднего тура в Доминикану
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Поездка в Доминикану для двоих с вылетом из Москвы 29 декабря обойдется минимум в 703 тысяч рублей на 12 ночей в пятизвездочном отеле, заявили эксперты отрасли. Улететь в республику можно также из Екатеринбурга. В обоих случаях туристов ждет пересадка в турецкой Анталье.

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Бронировать туры с отелем классом ниже в АТОР не рекомендуют, так как разница в стоимости составляет менее десяти тысяч рублей.

Также сообщается, что в планах российских туроператоров и авиакомпаний организовывать такие туры до середины марта 2023 года.

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