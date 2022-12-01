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1 час назад

Что смотреть в Каппадокии кроме воздушных шаров: видео

Мария Каткова

Каппадокия — полупустынный регион в Турции, который стал популярен у туристов благодаря необычному развлечению. Предприимчивые жители страны организовали здесь полеты на воздушных шарах. Туристы приезжают сюда не только ради впечатлений, но и красивой картинки, которая получается, когда десятки шаров поднимаются в небо на рассвете.

Однако в этом регионе внимания достойны не только воздушные шары. Здесь есть масса других достопримечательностей, но будьте готовы к тому, что придется много ходить и исследовать местность.

Как спланировать путешествие в Каппадокию

Тем не менее, природные достопримечательности здесь ничуть не уступают воздушным шарам. Одно из таких показала семья путешественников в своем TikTok (@crazy_dance_family). На видео видные необычные гроты и каньоны. О том, где они находятся — смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что туроператоры предупредили о росте цен на отдых в Турции.

Заграница,Видео,
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