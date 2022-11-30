Названо самое популярное авианаправление по России

Аналитики назвали самый востребованный маршрут у пассажиров самолетов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Туту" и "Сравни".

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Наиболее популярным маршрутом оказался перелет из Москвы в Санкт-Петербург. На этом направлении летало 5,8% всех пассажиров, а средняя цена за билет туда-обратно составила 5 337 рублей.

Наиболее востребованными оказались и южные направления. Так, популярным стали рейсы Москва — Сочи и Москва — Минеральные Воды. В десятку самых популярных направлений вошли перелеты из столицы в Калининград, Екатеринбург, Махачкалу, Уфу, Казань и Самару. Также популярностью пользовался маршрут Санкт-Петербург — Сочи.