Названы самые бюджетные авиарейсы в Новый год

Аналитики сервиса по бронированию билетов “Туту.ру” выяснили, насколько упала цена на авиабилеты в новогодние праздники. В некоторых случаях стоимость перелетов снизилась на 46%, пишет “Лента.ру” со ссылкой на пресс-релиз компании.
В распоряжении специалистов сервиса оказались данные о бронированиях билетов для перелетов по России в период с 29 декабря по 8 января. Они выяснили, что бюджетнее всего в эти дни полететь из Уфы в Калининград. Стоимость перелета в одну сторону составляет сейчас 6,7 тысяч рублей (вместо 12,5 тысяч). Это ниже на 46%, чем было в тот же период в 2021 году.
Сильно упала цена на перелет по маршруту Южно-Сахалинск — Хабаровск и Москва — Ханты-Мансийск, на 41% и 44%. Теперь приобрести билет можно за 4,6 тысяч рублей и 7,8 тысяч соответственно.
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