Названы самые бюджетные авиарейсы в Новый год

В распоряжении специалистов сервиса оказались данные о бронированиях билетов для перелетов по России в период с 29 декабря по 8 января. Они выяснили, что бюджетнее всего в эти дни полететь из Уфы в Калининград. Стоимость перелета в одну сторону составляет сейчас 6,7 тысяч рублей (вместо 12,5 тысяч). Это ниже на 46%, чем было в тот же период в 2021 году.