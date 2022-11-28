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1 час назад

Названа стоимость бюджетных туров на горнолыжные курорты Болгарии

Мира Маркина

Места на отечественных горнолыжных курортах стремительно заканчиваются. Но у россиян, имеющих загранпаспорт, есть выход. На информационном портале Bourgas.ru появилась информация о горнолыжных турах в Болгарию.

Названа стоимость бюджетного горнолыжного тура в Болгарию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Самым выгодным курортом для отдыха в новогодние праздники был назван Банско. В среднем двухдневное проживание в отеле категории три звезды обойдется компании из четырех человек в 490 левов (или 15,7 тысячи рублей). Завтрак включен.

Аналогичная поезда в Боровцы и Пампорово выйдет немного дороже – 16,1 и 17,3 тысячи рублей соответственно.

Отдых в пятизвездочных отелях на Новый год семье из четырех человек по системе “все включено” обойдется в 9,6 тысячи рублей за ночь.

Отпуск на склоне: как горнолыжникам подготовиться уже сейчас

Если вы решите поехать в Болгарию, чтобы отдохнуть на склоне, то о ски-пассе стоит позаботиться заранее. Тем более, что до 10 декабря их продают по ценам сезона 2021-2022. Двухдневная карта для взрослых лыжников и сноубордистов стоит 4,4 тысячи рублей, для спортсменов от семи до 12 лет – 2,5 тысячи.

Ранее “Рамблер” писал, какое ущелье обязательно посетить в Абхазии.

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