Ущелье, которое стоит посетить в Абхазии: видео

В прибрежной зоне над курортом Новый Афон находится горное ущелье, которое знаменито своими каньонами. Самые известные из них — "Три котла", расположенные в русле реки Мсракуара.

До "Трех котлов" удобнее всего добираться пешком от парка Нового Афона, путь лежит через лес по горным тропинкам. Спуск к каньонам проходит по гладким, но опасным скалам, поэтому важно подобрать подходящую обувь на нескользкой подошве. Добравшись до ущелья, туристы могут искупаться в горном каньоне или просто насладиться природой.