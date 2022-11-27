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1 час назад

Ущелье, которое стоит посетить в Абхазии: видео

Стелла Шмель

В прибрежной зоне над курортом Новый Афон находится горное ущелье, которое знаменито своими каньонами. Самые известные из них — "Три котла", расположенные в русле реки Мсракуара.

До "Трех котлов" удобнее всего добираться пешком от парка Нового Афона, путь лежит через лес по горным тропинкам. Спуск к каньонам проходит по гладким, но опасным скалам, поэтому важно подобрать подходящую обувь на нескользкой подошве. Добравшись до ущелья, туристы могут искупаться в горном каньоне или просто насладиться природой.

Где в России можно посмотреть на золотые горы и уникальную природу

Подробнее о "Трех котлах" смотрите в видео.

Ранее мы писали о усадьбах в Белоруссии, которые можно посетить за одни выходные.

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