Отпуск на склоне: как горнолыжникам подготовиться уже сейчас

Совсем скоро в России начнется сезон традиционных зимних видов спорта – катания на коньках, лыжах и сноуборде. Если вы планируете активный отдых, позаботиться о комфортном пребывании на склоне стоит уже сейчас. “Рамблер” расскажет, как подготовиться к поездке в горы.
Избежать травм во время катания поможет достаточная физическая подготовка. По запросу “комплекс упражнений для горнолыжника” на YouTube можно найти не один десяток самых разных тренировок, выполнение которых быстро приведет вас в форму. Еще один полезный девайс для реабилитации навыков – балансборд. Места занимает мало, а вот польза его ощутима. Тренировки на балансборде пригодятся не только горнолыжникам, но и сноубордистам.
Достаньте все свое снаряжение и внимательно осмотрите. Что есть в наличии? Чего не хватает? Не заржавели ли канты на лыжах? В каком состоянии крепления? Проверьте их в состоянии катания (имитируя нагрузку на лыжи) и ходьбы. Если что-то сломано и требует замены, а нужные детали нельзя купить в наших магазинах, у вас будет время заказать предметы из-за границы.
Осмотрите скользящий слой. Если вы не уверены, правильно ли оцениваете состояние снаряжения, можно отнести его специалистам.
Рекомендуем также проверить ботинки, даже если они далеко не новые. Разболтались клипсы или пришли в негодность стельки? Вероятно, их пора заменить. Тоже самое коснется и маски с шлемом. Если на поверхности есть глубокие царапины, то на морозе они могут треснуть.
Еще один совет от опытных спортсменов – обзаведитесь карманным аптечным набором на случай появления мозолей. Ведь зачастую ноги в ботинках преют и в результате стопы травмируются. Отпуск может быть испорчен, если не подумать об этой деликатной проблеме заранее.
Для катания вне трасс пригодится рюкзак. И над его содержимым тоже лучше подумать заранее. Наш чек-лист для комплектования содержит следующие предметы: