Отпуск на склоне: как горнолыжникам подготовиться уже сейчас

Совсем скоро в России начнется сезон традиционных зимних видов спорта – катания на коньках, лыжах и сноуборде. Если вы планируете активный отдых, позаботиться о комфортном пребывании на склоне стоит уже сейчас. “Рамблер” расскажет, как подготовиться к поездке в горы.

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Физическая подготовка

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Избежать травм во время катания поможет достаточная физическая подготовка. По запросу “комплекс упражнений для горнолыжника” на YouTube можно найти не один десяток самых разных тренировок, выполнение которых быстро приведет вас в форму. Еще один полезный девайс для реабилитации навыков – балансборд. Места занимает мало, а вот польза его ощутима. Тренировки на балансборде пригодятся не только горнолыжникам, но и сноубордистам.

Снаряжение

Достаньте все свое снаряжение и внимательно осмотрите. Что есть в наличии? Чего не хватает? Не заржавели ли канты на лыжах? В каком состоянии крепления? Проверьте их в состоянии катания (имитируя нагрузку на лыжи) и ходьбы. Если что-то сломано и требует замены, а нужные детали нельзя купить в наших магазинах, у вас будет время заказать предметы из-за границы.

Осмотрите скользящий слой. Если вы не уверены, правильно ли оцениваете состояние снаряжения, можно отнести его специалистам.

Рекомендуем также проверить ботинки, даже если они далеко не новые. Разболтались клипсы или пришли в негодность стельки? Вероятно, их пора заменить. Тоже самое коснется и маски с шлемом. Если на поверхности есть глубокие царапины, то на морозе они могут треснуть.

Еще один совет от опытных спортсменов – обзаведитесь карманным аптечным набором на случай появления мозолей. Ведь зачастую ноги в ботинках преют и в результате стопы травмируются. Отпуск может быть испорчен, если не подумать об этой деликатной проблеме заранее.

Если планируете кататься вне трасс

Для катания вне трасс пригодится рюкзак. И над его содержимым тоже лучше подумать заранее. Наш чек-лист для комплектования содержит следующие предметы: