Названы самые выгодные авианаправления на Новый год

Популярный сервис по продаже билетов проанализировал рынок и составил рейтинг авианаправлений с самыми заметными снижениями цен, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туту.ру.

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Больше других подешевели авиабилеты по направления Уфа – Калининград. Цена снизилась, по мнению аналитиков, более чем на 45% по сравнению со стоимостью в прошлом году. Также стали заметно выгоднее билеты по таким маршрутам, как Южно-Сахалинск — Хабаровск, Москва – Ханты-Мансийск, Сочи — Нижний Новгород, Хабаровск — Владивосток, Санкт-Петербург — Иваново, Москва — Назрань и Новосибирск — Кызыл.

Стало дешевле отправиться из Москвы в Минеральные Воды, Ярославль или Казань. Однако по этим направлениям разница в цене не так существенна, как по тем, что перечислены выше.