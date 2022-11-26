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1 час назад

Названы самые выгодные авианаправления на Новый год

Мира Маркина

Популярный сервис по продаже билетов проанализировал рынок и составил рейтинг авианаправлений с самыми заметными снижениями цен, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туту.ру.

Названы самые выгодные авианаправления на Новый год
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Больше других подешевели авиабилеты по направления Уфа – Калининград. Цена снизилась, по мнению аналитиков, более чем на 45% по сравнению со стоимостью в прошлом году. Также стали заметно выгоднее билеты по таким маршрутам, как Южно-Сахалинск — Хабаровск, Москва – Ханты-Мансийск, Сочи — Нижний Новгород, Хабаровск — Владивосток, Санкт-Петербург — Иваново, Москва — Назрань и Новосибирск — Кызыл.

Как купить дешевые авиабилеты на Новый год

Стало дешевле отправиться из Москвы в Минеральные Воды, Ярославль или Казань. Однако по этим направлениям разница в цене не так существенна, как по тем, что перечислены выше.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что самый дорогой авиабилет на Новый год обошелся россиянину в миллионы.

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