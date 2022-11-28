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16 минут назад

Россиянам раскрыли стоимость отдыха в особых отелях "для взрослых" в Египте

Диана Товсепова

Об отдыхе в гостиницах 18+ на курортах Египта рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам раскрыли особенности отдыха в отелях "для взрослых" в Египте
Фото: PxherePxhere

Эксперты приводят в пример недельный тур Шарм-эш-Шейх от компании Fun&Sun в пятизвездочном отеле Albatros Royal Grand Sharm Adult Only. Тур с вылетом в начале декабря, питанием по системе «все включено» .

Недельный отдых с вылетов 20 декабря и проживанием четырехзвездочной гостинице Cook's Club в Хургаде обойдется минимум в 95 тысяч рублей. В эту гостиницу принимают только взрослых.

Есть путевки и подороже. Так, туроператор Pac Group предлагает путевки на семь ночей в пятизвездочный отель для взрослых в Шарм-эш-Шейхе Baron Palms Resort Sharm El Sheikh за почти 130 тысяч рублей.

В отелях для взрослых доступны дополнительные услуги вроде спа-массажа для пары или особого романтического ужина. Также для гостей таких отелей организовывают вечеринки, дискотеки, караоке, анимацию, площадки для йоги или спортивных развлечений.

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