Странные законы ОАЭ, на которых часто “ловят” туристов

Многие туристы приезжают в ОАЭ в поисках роскошного отдыха, ведь именно там все отели и туристические достопримечательности подают с приставкой “самый”. Однако путешественники забывают, что Эмираты — мусульманская страна, поэтому большинство людей подчиняются законам этой религии. Туристов также просят придерживаться определенных правил. В материале “Рамблера” — странные законы ОАЭ, которые туристы нарушают по незнанию.

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Запрет на употребление алкоголя

Многие люди удивляются, когда узнают, что в ОАЭ есть запрет на алкоголь. Большинство предполагают, что отдых в этой стране такой же, как в Турции, но это не так. В ОАЭ запрещено употреблять алкоголь на улицах, а также находиться в состоянии опьянения в общественных местах. Спиртное продается в определенных магазинах, а также в барах и ресторанах при отелях.

Запрет на фото людей

В общественных местах можно фотографировать что угодно, но только не людей. Особенно стоит остерегаться покрытых женщин и их мужей. Если вы сфотографировали человека, то он имеет полное право подойти к вам и попросить удалить фото. Не сопротивляйтесь, иначе в дело может вмешаться полиция.

Запрет на вагоны в метро

Будьте внимательны, в Дубае метро очень особенное. Если вы мужчина, то здесь все просто: вам нельзя заходить в первые и последние вагоны. Как правило, они предназначены для владельцев золотых карт — их покупают дополнительно, либо для женщин и детей. Женщинам также нельзя заходить в вагон первого класса, если они не доплатили. Как правило, эти вагоны обозначены еще на перроне, поэтому вы точно не запутаетесь.

Запрет на проявление чувств в общественных местах