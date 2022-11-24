Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
59 минут назад

Странные законы ОАЭ, на которых часто “ловят” туристов

Мария Каткова

Многие туристы приезжают в ОАЭ в поисках роскошного отдыха, ведь именно там все отели и туристические достопримечательности подают с приставкой “самый”. Однако путешественники забывают, что Эмираты — мусульманская страна, поэтому большинство людей подчиняются законам этой религии. Туристов также просят придерживаться определенных правил. В материале “Рамблера” — странные законы ОАЭ, которые туристы нарушают по незнанию.

Странные законы ОАЭ, на которых часто “ловят” туристов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Запрет на употребление алкоголя

Многие люди удивляются, когда узнают, что в ОАЭ есть запрет на алкоголь. Большинство предполагают, что отдых в этой стране такой же, как в Турции, но это не так. В ОАЭ запрещено употреблять алкоголь на улицах, а также находиться в состоянии опьянения в общественных местах. Спиртное продается в определенных магазинах, а также в барах и ресторанах при отелях.

Запрет на фото людей

В общественных местах можно фотографировать что угодно, но только не людей. Особенно стоит остерегаться покрытых женщин и их мужей. Если вы сфотографировали человека, то он имеет полное право подойти к вам и попросить удалить фото. Не сопротивляйтесь, иначе в дело может вмешаться полиция.

Как сейчас попасть в ОАЭ: правила въезда

Запрет на вагоны в метро

Будьте внимательны, в Дубае метро очень особенное. Если вы мужчина, то здесь все просто: вам нельзя заходить в первые и последние вагоны. Как правило, они предназначены для владельцев золотых карт — их покупают дополнительно, либо для женщин и детей. Женщинам также нельзя заходить в вагон первого класса, если они не доплатили. Как правило, эти вагоны обозначены еще на перроне, поэтому вы точно не запутаетесь.

Запрет на проявление чувств в общественных местах

Мужчинам и женщинам не стоит публично проявлять свои чувства. В ОАЭ запрещено целоваться и обниматься на публике. На вас могут косо посмотреть, сделать замечание, а если вы очень страстно целуетесь со своим партнером, то может приехать полиция.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители