Как сейчас попасть в ОАЭ: правила въезда

Объединенные Арабские Эмираты сейчас открыты для туристов, в том числе из России. Как попасть на отдых в ОАЭ, нужна ли виза и есть ли коронавирусные ограничения? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Гражданам Российской Федерации не нужна виза для того, чтобы поехать в Арабские Эмираты. Достаточно заграничного паспорта. Находиться в стране можно до 90 дней в течение 180 дней. На паспортном контроле при въезде в ОАЭ у туриста могут спросить обратные билеты.

Из России можно долететь прямыми рейсами в Дубай, Абу-Даби и Шарджу. Например, в конце ноября - начале декабря билет из Москвы в Дубай рейсом авиакомпании Air Arabia стоит 22 176 рублей. Обратный рейс с вылетом 2 декабря авиакомпании Azue Air обойдется туристу в 10 414 рублей. Туда лететь предстоит 5 часов 40 минут, обратно - около 6 часов.