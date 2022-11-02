На что жалуются туристы в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты набирают популярность у туристов из России, так как туда летают прямые рейсы, а также начался туристический сезон. Летняя жара начала спадать и на курортах устанавливается комфортная теплая погода. Однако не все так идеально на этих курортах, и туристов не устраивают некоторые нюансы. О них — в материале “Рамблера”.

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Цены

Стоимость туров в ОАЭ всегда была выше среднего, но сейчас там довольно дорого даже находится. За последнее время цены выросли на продукты, экскурсии и входные билеты в музее. Туристы оказались не готовы к такому, так как не на всех курортах ОАЭ распространена система All Inclusive, и теперь путешественникам приходится искать недорогие места для обеда и развлечений, а их в стране не так много.

Жара и влажность

Сезон в Дубае начинается в ноябре и заканчивается в марте, но не всем подходят для отдыха первые и последние месяцы пляжного сезона. Многие туристы жалуются на невыносимую жару и влажность. Даже если перед поездкой вы увидели среднюю температуру 30-32 градуса, то, вероятнее всего, ощущаться все это будет гораздо жарче. Стоит помнить, что большую часть страны составляет пустыня, поэтому свежий воздух вы сможете найти только ближе к морскому побережью.

Придуманные достопримечательности