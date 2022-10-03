Объединенные Арабские Эмираты – популярное направление для отдыха. Однако туристам стоит разобраться в том, какие правила действуют на территории страны, чтобы не оказаться в неудобной ситуации.

Так как ОАЭ является мусульманской страной, там серьезно относятся к правилам и обычаям. И хотя в Дубае к внешнему виду туристов относятся довольно толерантно, в городской черте все же придется соблюдать некоторые принципы при выборе одежды. Находясь в общественных пространствах стоит выбирать легкую, просторную одежду, следует избегать коротких шорт и одежды с глубоким декольте. И, конечно же, в купальниках можно находиться только на пляже и около бассейнов. На самом деле этих правил стоит придерживаться и в других странах, не только мусульманских. Не стоит в купальнике разгуливать по улицам города, это обычное правило хорошего тона.

Кстати, в жару всегда стоит отдавать предпочтение свободной длинной одежде из натуральных тканей. Почему так? Во-первых, закрытые вещи с длинными рукавами уберегут вас от солнечных ожогов, поскольку далеко не всегда есть возможность и желание использовать солнцезащитные кремы, а во-вторых, воздух, циркулирующий между телом и одеждой, спасет от перегрева. Жители жарких стран одеваются именно так. А еще в жару они пьют теплые или даже горячие напитки. Мороженое и ледяной лимонад вводят мозг в заблуждение, рецепторы посылают ложный сигнал холода, а мозг в ответ меняет терморегуляцию организма, чтобы его согреть. Горячие напитки, наоборот, заставляют мозг перенастроить терморегуляцию на охлаждение.

Подробнее о том, как выбрать одежду для поездке в ОАЭ, смотрите в видео.