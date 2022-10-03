Бассейн в курортном городе Альгарробо в Чили по праву считается самым большим в мире. Его длина составляет около километра, а площадь — больше 8 гектаров. Он был построен в 2006 году на берегу Тихого океана, а годом позже был занесен в Книгу Рекордов Гиннесса.

Стоит отметить, что в этой части побережья холодная вода, а в прибрежной зоне водятся акулы. Поэтому биохимик и предприниматель Фернандо Фишман решил построить масштабный бассейн, чтобы он заменял туристам океан. Вода для бассейна забирается непосредственно из океана, а затем проходит этапы очистки и подогрева.

Несмотря на то, что в некоторых местах бассейн очень глубокий, вода в нем настолько чистая, что через ее толщу видно дно. Уникальный бассейн привлекает сотни туристов.

Подробнее о самом большом бассейне мира смотрите в видео.

Кстати, если окажетесь в Чили, не стоит пренебрегать поездками по стране. обязательные пункты программы — пустыня Атакама, которая считается самым сухим местом на земле, дождей здесь не бывает столетиями, и город Вальпараисо, который выглядит, как иллюстрация к детской книге про самые сказочные места на земле. Если останется время и желание, можно съездить в более отдаленные и менее туристические места. Например, к пингвинам на острове Магдалены, их очень много и они совершенно не боятся людей. Еще одно удивительное чилийское животное — горная вискаша, которая выглядит, как типичный человек типичным утром типичного понедельника. Вряд ли вы ее увидите, просто знайте, что она существует в этом мире, и возможно, ваши понедельники станут чуть менее хмурыми.