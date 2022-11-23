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1 час назад

The Sun: туристку избили после танца на священном месте

Мария Каткова

Туристку в Мексике избили после того, как она поднялась на священную пирамиду цивилизации майя и станцевала. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел на пирамиде Кукулькана в городе Чичен-Ица. На кадрах видно, что девушка поднялась по лестнице на самый верх пирамиды, а потом начала танцевать. Этим она вызвала возмущение местных жителей.

После того, как туристка привлекла внимание, за ней поднялся охранник и попросил ее спуститься. Уже внизу девушке пришлось проходить через толпу, которая избила ее и облила водой.

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Как сообщает издание, девушку хватали за волосы и кричали, чтобы ее посадили в тюрьму. Согласно законам Мексики, подъем на священные пирамиды карается штрафом от 50 до 100 тысяч песо (150-300 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что туристки оказались на улице из-за ошибки владельца жилья.

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